Politici en ambtenaren opgepakt voor “poging tot staatsgreep” in Kirgizië na akkoord met Oezbekistan

De opgepakte personen zijn leden van het “Comité voor de bescherming van Kempir-Abad”, een waterreservoir aan de grens met Oezbekistan. Dat comité werd opgericht na de ondertekening eind september van een protocol betreffende de afbakening van de grens tussen Kirgizië en Oezbekistan, twee voormalige Sovjetrepublieken. Het comité verzet zich tegen de plannen om de controle over het reservoir aan Oezbekistan te overhandigen.

De machthebbers in Bishkek ontkennen dat: ““Om te beginnen geven we Kempir-Abad niet weg”, zei president Sadyr Japarov in een interview aan het staatspersbureau Kabar. “Integendeel, we krijgen het terug. Sinds de jaren zestig heeft Oezbekistan de dam gecontroleerd. Nu hebben we besloten een 50-50 joint-venture op te richten en zullen we de dam samen beheren”. Hij omschreef het verzet tegen de overeenkomst als “sabotage” en “provocaties”.

Volgens de mensenrechtengroep Kylym Chamy zijn minstens 20 mensen, onder wie een generaal, voormalige afgevaardigden, een voormalig lid van het Constitutionele Hof, een voormalig procureur-generaal, journalisten en activisten, in verschillende steden in het Centraal-Aziatische land gearresteerd. Verscheidene van hen meldden hun arrestatie op sociale netwerken.

Onder de gearresteerden is voormalig parlementsvoorzitter Kanatbek Issajev, die voor een maand in een tijdelijk detentiecentrum van het Nationaal Veiligheidscomité werd geplaatst, zo vertelde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De arrestaties, waarvan het totale aantal niet officieel is bekendgemaakt, werden verricht in het kader van een door het ministerie ingesteld onderzoek tegen verscheidene personen wegens “het organiseren van rellen” en “poging tot staatsgreep”.

Volgens het hoofd van het Nationaal Veiligheidscomité, Kamtsjybek Tasjiev, zal dankzij de overeenkomst het Kirgizische grondgebied “met 15.806 hectare worden uitgebreid”, ook al blijft het Kempir-Abad waterreservoir eigendom van Oezbekistan, dat ongeveer 1.400 kilometer grens met Kirgizië deelt.