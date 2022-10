Louis Bostyn baalt na nederlaag op bezoek bij KV Oostende: “Twee vermijdbare doelpunten”

Na de gelijkmaker van Jelle Vossen leek Zulte Waregem tegen KV Oostende zaterdag zelfs nog even aanspraak te maken op een derde opeenvolgende overwinning. Een late treffer van David Atanga gooide evenwel roet in het eten: “Dit is enorm balen”, sakkerde doelman Louis Bostyn na afloop. “Nu overheerst natuurlijk de ontgoocheling maar we mogen nu zeker niet al het positieve van de voorbije week vergeten.”

Heel veel werk kreeg Louis Bostyn in Oostende niet meteen op te knappen. De thuisspelers sprongen heel slordig met het balbezit om maar tot tweemaal toe toonden de Kust Boys zich uiteindelijk toch in staat om de 29-jarige doelman van Essevee te vloeren: “Dit is enorm balen. Zeker ook omdat we eigenlijk deze partij langdurig onder controle hadden. Toch slik je twee vermijdbare doelpunten en moet je met lege handen naar huis. Dit doen we toch wel onszelf aan.”

Drie dagen na de zege tegen Anderlecht hoopte Zulte Waregem ook in Oostende een gouden zaak te doen. Die ambitie kreeg op slag van rusten al een eerste knauw toen Boonen zich een weg baande door de bezoekende defensie: “Heel gek hoe we ons daar laten verrassen”, kon ook doelman Bostyn niet meteen een verklaring geven voor die defensieve laksheid.

“Nu overheerst natuurlijk de ontgoocheling maar we mogen nu zeker niet al het positieve van de voorbije week vergeten”, probeerde Bostyn zichzelf en zijn ploegmakkers alvast verse moed in te pompen voor het duel van komend weekend. Dan komt Standard op bezoek aan de Gaverbeek: “Opnieuw een pittige tegenstrever maar ik acht ons zeker niet kansloos. Tegen topteams kunnen we altijd iets meer, dus waarom zouden we niets kunnen rapen tegen de Rouches?”

“Mijn kans gegrepen”

Persoonlijk kon Bostyn ook best op een prima prestatie terugkijken, al woog na afloop toch vooral de ontgoocheling door omwille van de nieuwe nederlaag: “We hadden zes op zes geboekt en dan hoop je daar toch vooral een vervolg aan te breien. Ik kreeg de voorbije week opnieuw mijn kans en ik denk dat ik die ook wel heb gegrepen. Het is nu vooral zaak om rustig te blijven en keihard te werken zodat we volgende week opnieuw op de afspraak zijn. Ik kan best tevreden terugkijken op deze drie duels maar die nederlaag is natuurlijk wel een domper.”

“Dit is een ontgoocheling voor mij”, klonk ook Essevee-coach Mbaye Leye aangeslagen. “Op deze manier verliezen, doet pijn. Tot tweemaal toe lijden we onnodig balverlies en dat komt ons telkens heel duur te staan. We hadden hier sowieso een punt moeten pakken en misschien zelfs meer. We hadden allebei de punten nodig maar uiteindelijk sta je hier nu toch met lege handen.”

Toch keek Leye meteen ook weer met veel vuur vooruit: “We zullen de volgende partij opnieuw vol ernst aanvatten. Dat wordt weer een totaal andere partij maar dit team zal de kopjes niet laten hangen. Daar ben ik sterk van”, aldus Leye die noodgedwongen koos voor Tambedou als centrale pion naast Lukas Willen.

“Tambedou is sterk centraal achterin maar dan mis je hem wel op het middenveld. Dat zijn keuzes die je moet maken. Tegen Ambrose was hij echter de geknipte man maar het is wel zuur dat we Timothy Derijck even kwijt zijn. Wellicht zien we hem voor de WK-break niet meer terug op het veld.”