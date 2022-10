Ontmijningsdienst onderzoekt verdacht pakket in Borgerhout: meerdere woningen ontruimd

In de Schoenstraat in Borgerhout is maandagochtend een verdacht pakket opgemerkt door een voorbijganger. De politie stelde een ruime perimeter in, ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse voor onderzoek. Verschillende woningen in de omgeving zijn ontruimd.

De Antwerpse politie kreeg rond 8 uur een melding over een verdacht pakket in de Schoenstraat in Borgerhout. “Een voorbijganger zag het pakket voor een woning staan en verwittigde de hulpdiensten”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Het pakket zou lijken op een explosief, waarna ontmijningsdienst Dovo ter plaatse is gevraagd. De politie stelde een ruime perimeter in. “Uit voorzorg en op vraag van Dovo zijn enkele woningen in de buurt voorlopig ontruimd. Dovo zal nu het pakket verder analyseren, in afwachting van het onderzoek is de volledige straat afgesloten.”

(Later meer.)