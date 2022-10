Real Madrid reist zonder sterspelers Benzema en Valverde naar Leipzig

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti kan dinsdag in het Champions League-duel bij RB Leipzig niet rekenen op Karim Benzema en Fede Valverde. De twee uitblinkers bij de Madrilenen kampen met blessures en ontbreken in de selectie.

Benzema, die vorige week voor het eerst de Gouden Bal won, miste het competitieduel van zaterdag tegen Sevilla (3-1 zege) door een spierblessure. Valverde speelde wel nog de volle 90 minuten, maar kreeg een trap op het been. De Uruguayaan ontbolsterde dit seizoen helemaal bij Real met zes goals in elf wedstrijden in La Liga.

Ook Lucas Vazquez, Dani Ceballos en Mariano Diaz ontbreken in de 23-koppige kern van Real Madrid voor de verplaatsing naar Leipzig. Thibaut Courtois, net hersteld van de zenuwpijn in zijn rug, en Eden Hazard zijn wel van de partij.

Real Madrid is in groep F al zeker van kwalificatie voor de tweede ronde. De Koninklijke telt als leider 10 punten. Leipzig volgt als tweede met 6 punten, voor Shakhtar Donetsk (5 ptn) en Celtic (1 pt). (belga)