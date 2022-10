De kroniek van een aangekondigd vertrek: Felice Mazzu krijgt straks te horen dat het stopt bij Anderlecht

Wat iedereen verwacht had, zal straks ook gebeuren: Anderlecht zal trainer Felice Mazzu meedelen dat hij ontslagen wordt nadat de uitwedstrijd op Standard bij een 3-1-achterstand bewust stilgelegd werd door de fans. De gesprekken vinden plaats in het nationaal oefencentrum in Tubeke. De coach betaalt het gelag voor de slechte resultaten: de Belgische recordkampioen staat slechts twaalfde. Paars-wit verloor acht van zijn veertien competitiewedstrijden tot dusver.

Normaal was er vandaag om 10 uur een training gepland op Neerpede, maar de ontluisterende voetbalavond in Luik heeft de plannen gewijzigd. De spelers kwamen slechts met mondjesmaat toe op de club en dat was een teken aan de wand.

Vervolgens kwamen er berichten dat trainer Felice Mazzu om 10 uur bij het bestuur moest komen. Dat gebeurt niet op Neerpede, maar in het nationaal oefencentrum in Tubeke, de thuisbasis van de Rode Duivels, waar de Anderlecht-spelers na de wedstrijd in Luik heen gingen. Daar zal Mazzu medegedeeld worden dat het stopt als trainer van Anderlecht. Nog geen vijf maanden na zijn aanstelling zit het er in Anderlecht op voor de coach die vorig seizoen nog vicekampioen werd met Union.

De ochtendtraining zal allicht geleid worden door beloftecoach Robin Veldman (36), die vanmorgen als eerste op de club aankwam. De rest van de technische staf was niet op Neerpede.