Hij had ze kunnen verkopen. De één voor 200 euro, de andere voor misschien 3000 euro. Maar Kurt Platteeuw gaf 100 duiven weg aan jonge duivenmelkers, in de hoop dat zij straks zijn sport redden. “Ik schat dat de dieren samen een verkoopwaarde hadden van 75.000 euro. Maar de dankbaarheid is me veel meer waard.”