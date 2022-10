KMSK Deinze stelt Marc Grosjean aan als nieuwe hoofdcoach

KMSK Deinze heeft zijn nieuwe hoofdcoach beet. De tweedeklasser stelde maandag Marc Grosjean aan als nieuwe T1. Hij neemt over van de Spaanse interimcoach Antonio Calderon. Die stond een kleine maand aan het roer na het vertrek van de Japanner Takahisa Shiraishi.

“Ik ben uiteraard heel tevreden om hier in Deinze te zijn”, zei Grosjean in een reactie op de clubwebsite. “Ik weet dat er veel geïnteresseerden waren voor deze functie, dus ben ik heel vereerd met het vertrouwen van de club en zijn directie. Ik stond aan de zijlijn bij de geboorte van de 1B-competitie. Het is dus voor mij een mooie kans om opnieuw te werken op een niveau dat ik heel goed ken.”

De 64-jarige Luikenaar was eerder hoofdcoach bij onder meer La Louvière, Bergen, Antwerp, Eupen, Union, Virton en Seraing. Grosjean krijgt Fréderic De Meyer naast zich als assistent. De Meyer was al eerder assistent van Grosjean bij Union en was ook actief als T2 bij de nationale ploegen van Burkina Faso, Guinea en Congo.

Het ambitieuze Deinze staat na tien speeldagen in de Challenger Pro League twaalfde en laatste, met acht punten. De Oost-Vlamingen verloren al zes keer. (belga)