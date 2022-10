Politie zoekt opnieuw naar vermisten van aanvaring vlak bij Terschelling

De Nederlandse politie gaat maandagmiddag met twee boten opnieuw zoeken naar de 12-jarige jongen en de volwassen man die vrijdag na een aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi vlak bij het eiland Terschelling vermist raakten. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid gebeurt dat als het laagwater is, omdat er dan goed zicht is op de zandbanken. Twee lichamen werden eerder al uit het water gehaald.

De politie gaat ervan uit dat de vermisten niet meer in leven zijn en ergens zullen aanspoelen, zo werd al eerder duidelijk. Dat kan afhankelijk van de stroming ook op andere plekken dan Terschelling zijn. Lichamen zouden ook kunnen opduiken op zandbanken nabij de vaargeul waar de aanvaring plaatsvond.

Afgelopen weekend hielp ook vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland mee met zoeken, maar maandag zijn deze vrijwilligers niet aanwezig. “Wanneer het nodig is, worden we opgeroepen”, aldus een woordvoerder van SAR Nederland.

De aanvaring vond vrijdagochtend vroeg plaats. De oorzaak is nog niet bekend. Bij het ongeval kwamen een 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden om het leven.