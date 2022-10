Sofie (29) wil moorden oplossen met haar ‘geheime wapen’: “Ik ben ervan overtuigd dat ik de sleutel in handen heb”

“Ik heb al een lijst klaar van cold cases die ik wil helpen oplossen. Helemaal bovenaan? De moord op Ingrid Caeckaert, een jonge vrouw van 26 jaar die 31 jaar geleden werd doodgestoken in Knokke-Heist. Als er een goed DNA-staal bewaard is, dan ben ik 100 procent zeker dat we de dader kunnen vinden.” Een boude stelling van DNA-onderzoekster Sofie Claerhout (29), maar zij gelooft heilig in haar geheime wapen tegen de misdaad.