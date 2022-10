Ex-Ajax-coach die Ziyech opleidde en “in het jeugdvoetbal wil blijven” moet Anderlecht depanneren: wie is Robin Veldman?

Wie is Robin Veldman, de ambitieuze beloftetrainer van Anderlecht die moet depanneren na het ontslag van Felice Mazzu? De Nederlander gold als een prestigieuze aanwinst toen hij begin mei 2021 overkwam van Ajax. De 36-jarige Veldman staat bekend als een echte specialist in het opleiden van jongeren. Eerder klonk het dat hij niet de ambitie had om trainer te worden van een eerste ploeg. Maar aangezien de belofteploeg van Anderlecht in de Challenger Pro League uitkomt, is de stap nu minder groot.