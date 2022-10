Politie start onderzoek naar afgerukte vogelkopjes in drinkfontein: “Misplaatste Halloweengrap of extreem geval van dierenmishandeling”

De lokale politie Hekla is een onderzoek gestart naar een lugubere actie in Aartselaar. Op het Laar hebben onbekenden twintig afgerukte vogelkopjes achtergelaten in een drinkfontein. “Dit is of een misplaatste Halloweengrap of een extreem geval van dierenmishandeling”, zegt de politie. Eerder werd in dezelfde buurt de beer van de actie ‘Warme William’ in de struiken gegooid, en een bank omgeduwd.

Het was een toevallige voorbijganger die de onaangename ontdekking zondagmorgen rond 9 uur deed tijdens een wandeling met de hond. In het drinkfonteintje op de hoek van het plein lag een hoop dierlijke resten. Zo’n twintig afgerukte of afgekapte vogelkopjes, sommige met de organen er nog aan. Mogelijk gaat het om fazanten- of kippenkoppen.

De vrouw verwittigde de lokale politie Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar). “Het spreekt voor zich dat zo’n incident voor heel wat commotie zorgt. We nemen dit zeer ernstig”, zegt commissaris Gerry Paulus.

Zieke geest

Voorlopig is het niet duidelijk wie de dierlijke resten heeft achtergelaten en waarom dat precies op die locatie gebeurde. “We hebben in onze gemeente geen kippen- of vogelkwekerijen waardoor we veronderstellen dat het gaat om iemand van buiten Aartselaar. Maar daar zijn we niet zeker van. Het is wel duidelijk dat het om een zieke geest gaat, als een grap kan je dit niet meer omschrijven”, aldus schepen Bart Lambrecht (N-VA).

De politie is een onderzoek gestart. “Daarvoor zullen onder meer de camerabeelden bekeken worden. Uit het onderzoek zal inderdaad moeten blijken of dit een misplaatste Halloweengrap of een extreem geval van dierenmishandeling is”, aldus Paulus.

De roep om camera’s op het centrale dorpsplein is bij velen te horen. De locatie is eerder al het slachtoffer geworden van vandalisme. Zo hebben onbekenden vrijdagnacht ook de Warme William-bank beschadigd.

Het initiatief werd nog maar vorige maand ingehuldigd en kadert in een actie voor een betere geestelijke gezondheid. De bank lag zaterdagochtend omvergeduwd, de opvallende blauwe beer zelf belandde in de struiken. De politie onderzoekt ook of er eventueel een link is tussen beide incidenten.