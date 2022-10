Kerk gesloten wegens vallende brokstukken en rotte houtstructuur: “Veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden”

De Sint-Michielskerk is voor onbepaalde tijd afgesloten. — © jhm

Ichtegem

De Sint-Michielskerk in Ichtegem zal wellicht voor lange tijd gesloten zijn wegens instortingsgevaar. Twee weken geleden kwam een stuk plafond van de middenbeuk naar beneden en raakten kruisribben beschadigd. “Na een studie van een stabiliteitsingenieur bleek dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden en sloten we de kerk”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. De oorzaak ligt bij een rottende houtstructuur in het dak.