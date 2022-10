Yanina Wickmayer treft minnelijke schikking na bouwovertredingen, vader Marc is nog niet verlost van rechtbank

Tennisster Yanina Wickmayer treft na een lange gerechtelijke saga een minnelijke schikking voor de bouwovertredingen aan haar villa in Diest. Zo loopt de zaak na tien jaar eindelijk op zijn einde voor de tennisster. In 2012 breidden de Wickmayers hun villa uit fors uit, hoewel een vergunning eerder geweigerd was. Vader Marc verklaart de schikking niet te kunnen betalen. Hij moet volgend jaar opnieuw verschijnen voor de rechtbank, dan al voor de vierde keer.

Verbouwingen kunnen al eens aanslepen, dat weet de familie Wickmayer maar al te goed. In 2012 breidden de Wickmayers hun domein De Biesthoeve in Diest fors uit. Ze vergrootten het pand met een bijgebouw en plaatsten drie garagepoorten. Daarnaast verhardden ze een deel van het domein met kasseien en rooiden ze een stuk aanliggend natuurgebied. De geweigerde bouwvergunning legde de familie naast hen neer. Onder andere het Agentschap Natuur en Bos zag graten in de aanvraag, die de groene ruimtelijke ordening in gevaar zou brengen. Het Agentschap Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) kwam de verbouwingen al snel op het spoor en de gerechtelijke bal kwam aan het rollen.

Gerechtelijke blunders

De zaak sleept al zo lang aan door een hele reeks gerechtelijke blunders. In 2017 krijg enkel de vennootschap te horen over de dagvaarding. De Wickmayers werden nooit geïnformeerd of ondervraagd. Twee jaar later kwam de zaak opnieuw voor, maar door procedurefouten werd die weer uitgesteld. Na veel wikken en wegen kon de zaak maandag opnieuw voorkomen in Leuven. Enkel de advocaten van de beklaagden kwamen opdagen, maar dat was genoeg om de minnelijke schikking voor Yanina en de nv te aanvaarden.

Gevangenisstraf

Hoeveel de schikking juist bedraagt, is nog niet geweten. Eerder riskeerde de familie een boete van 900.000 euro, erna bijgesteld tot 420.000 euro. Op de tweede zitting was er zelfs sprake van een gevangenisstraf. Zo ver is het dus niet moeten komen voor de tennisster. Haar vader liet optekenen dat hij de schikking niet kan betalen. Hij moet op 21 november 2023 opnieuw verschijnen in de Leuvense rechtbank. Dan zal ook duidelijk worden hoeveel de schikking juist bedraagt.

