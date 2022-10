Rishi Sunak wordt nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, nadat Penny Mordaunt uit de race stapt

Kandidaten die Liz Truss wilden opvolgen als partijleider van de Tories en als Brits premier moesten tegen 14.00 uur Britse tijd (15.00 uur Belgische tijd) minstens honderd nominaties krijgen van de 357 conservatieve leden van het Lagerhuis.

Rishi Sunak, de voormalige minister van Financiën, lag lange tijd op voorsprong. Tegen 14.30 uur kon hij al publiekelijk op de steun van 193 parlementsleden rekenen. Penny Mordaunt daarentegen claimde dat ze negentig nominaties binnen had, maar volgens de BBC hadden slechts 26 Tories hun steun openlijk voor haar uitgesproken.

Om 15.00 uur, toen de resultaten bekend zouden gemaakt worden, stapte Mordaunt uit de race. De conservatieven kondigden toen aan dat ze maar één kandidatuur ontvangen hadden die de vereiste 100 nominaties had. Rishi Sunak werd daarop automatisch partijleider van de Tories en zal de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk worden. “Deze beslissing is historisch en toont eens te meer de diversiteit en het talent van onze partij. Rishi heeft mijn volledige steun”, liet Mordaunt in een statement weten. “Ik ben trots op de campagne die we hebben gevoerd en dankbaar aan iedereen, vanuit alle kanten van onze partij, die mij heeft gesteund. We zijn het aan het land, aan elkaar en aan Rishi verschuldigd om ons te verenigen en samen te werken voor het welzijn van de natie. Er is veel werk te doen.”

Bijna twee maanden geleden kreeg Sunak in de strijd om de opvolging van Johnson de meeste steun van Conservatieve parlementsleden, maar hij verloor de leiderschapsverkiezing alsnog omdat de partijleden kozen voor Liz Truss. Als zoon van Indiase immigranten wordt Sunak de eerste Britse regeringsleider die uit een etnische minderheid in Groot-Brittannië komt.

Het is nog niet duidelijk wanneer Sunak officieel premier zal worden. Koning Charles zou vanuit Sandringham terug naar Londen keren om zo het ontslag van Truss te accepteren en Sunak aan te stellen als de nieuwe premier. Maar volgens Britse journalisten zal dat naar alle waarschijnlijkheid maandagavond niet meer gebeuren. Vermoedelijk zal Sunak dinsdag of woensdag officieel aangesteld worden. Hij wordt daarmee de derde Britse premier in minder dan twee maanden tijd en de vijfde in zes jaar tijd.

Elitair

De nieuwe premier was van februari 2020 tot juli 2022 minister van Financiën in de tweede regering-Johnson. In die rol moest hij de Britse economie door de eerste fase van de coronapandemie leiden. Hij was afgelopen zomer een van de eersten die afstand nam van Johnson. Met zijn opstappen als minister zette hij een massale uittocht van regeringsfunctionarissen in gang, wat uiteindelijk leidde tot het aftreden van Johnson.

Politieke tegenstanders hebben Sunak verweten elitair te zijn. Voor zijn tijd als minister werkte hij in de financiële sector, waar hij multimiljonair werd. Hij kwam onder meer in opspraak omdat hij in aanloop naar de begrotingsbehandeling op de foto ging met een koffiebeker van 180 pond (toen zo’n 200 euro). Ook was er ophef toen hij als minister een bekeuring kreeg voor het schenden van de coronaregels en zijn hij en zijn vrouw beschuldigd van belastingontwijking.

Sunak komt uit een vermogende familie. Als kind ging hij naar een dure kostschool en de prestigieuze Oxford University en Stanford University. Zijn moeder is geboren in het huidige Tanzania en zijn vader in Kenia, maar beide families hebben Indiase wortels. Sunak wordt de eerste hindoe-premier van het land en de jongste Britse premier in ruim tweehonderd jaar.

