Verzwakking uitzendarbeid duidt op economische onrust, eerste signalen van recessie

De uitzendsector zag de activiteit in september met 7 procent dalen in vergelijking met een jaar geleden. Een weerspiegeling van de “economische onrust”, aldus sectorfederatie Federgon. De daling van de activiteit wijst in de richting van een recessie.

Uitzendactiviteit geldt als een barometer voor de rest van de economie. Een krimp in het aantal uren uitzendarbeid wijst op een vertragende economie.

De barometer wijst alvast op onrustig weer. In vergelijking met september vorig jaar daalde de activiteit 6,99 procent: 7,83 procent bij de arbeiders en 5,84 procent bij de bedienden.

Volgens Federgon-directeur Paul Verschueren zijn de dalende cijfers over de uitzendarbeid de eerste signalen die wijzen richting een mogelijke recessie voor ons land. “Mogelijk zitten we momenteel al in een lichte recessie, of gaan we ernaartoe”, aldus Verschueren. “Voorlopig is van een diepe recessie evenwel geen sprake”.