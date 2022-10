Geldboete en celstraf voor reizigers die valse PCR-test hadden voorgelegd op luchthaven

Tien mensen die tijdens de coronapandemie een vals attest van een negatieve PCR-test hadden voorgelegd toen ze op reis wilden vertrekken op de luchthaven van Zaventem zijn veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een geldboete van 1.600 euro. Eén reiziger die in het verleden al veroordeeld was voor feiten van valsheid in geschrifte, kreeg acht maanden cel.

Wie vorig jaar na 19 april 2021 met het vliegtuig wilde reizen, moest in de meeste gevallen een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Brussels Airport betrapte in totaal 820 mensen die met een vals document kwamen aandraven. De meesten van hen betaalden een minnelijke schikking van 750 euro, maar diegenen die weigerden werden steevast gedagvaard door het parket van Halle-Vilvoorde om te verschijnen voor de correctionele rechtbank. Vorige maand moesten elf beklaagden zich verantwoorden voor een valse PCR-test, maar ze lieten stuk voor stuk verstek gaan. De rechtbank achtte hen maandag allemaal schuldig en veroordeelde tien van hen tot een celstraf van zes maanden. Eén beklaagde die eerder al veroordeeld was voor feiten van valsheid in geschrifte, kreeg acht maanden cel. De elf moeten ook elk een boete van 1.600 euro betalen.