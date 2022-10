Na beschuldiging over levering van drones: algemeen directeur van Shakhtar roept FIFA op om Iran op WK te vervangen door Oekraïne

Als het van de directeur van Shakhtar afhangt krijgen we Roman Yaremchuk op het komende WK te zien. — © Action Images via Reuters

Sergeui Palkine, de algemeen directeur van de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk, heeft maandag een opvallende oproep gedaan aan Wereldvoetbalbond FIFA. Palkine vroeg Iran uit te sluiten van het komende WK in Qatar (20 november-18 december) en hen te vervangen door Oekraïne. In Oekraïne heerst er momenteel grote verontwaardiging omdat Iran drones zou leveren aan Rusland bij de invasie in Oekraïne