Adrian Esparraga stelt Marc Grosjean voor als nieuwe coach van SK Deinze: “Hij is het ontbrekende stukje van de puzzel”

Marc Grosjean (links) hier naast Jordi Condom, promoveerde als T2 in 2020 met Seraing naar 1B en een seizoen later naar de Jupiler Pro League. — © Belga

SK Deinze heeft met Marc Grosjean een nieuwe hoofdcoach aangesteld. De Tigers staan met 8 op 30 op de laatste plaats in de Challenger Pro League. Grosjean is de opvolger van de Japanner Takahisa Shiraishi, die na zeven wedstrijden zelf opstapte. In de voorbije drie partijen was de Spaanse T2 Antonio Calderon interimcoach, maar ook hij kon het tij niet keren.

De 64-jarige Luikenaar Marc Grosjean heeft een rijkgevuld palmares. Hij was als speler actief bij onder meer FC Seraing en Racing Mechelen. Hij werkte als coach in de hoogste afdeling en in enkele lagere reeksen. Hij was in zijn bijna dertigjarige trainersloopbaan aan het werk bij onder meer RAA La Louvière, RAEC Bergen, Antwerp FC, FC Luik, AS Eupen, FC Brussels, Union Sint-Gillis en Excelsior Virton. Grosjean begon in januari 2020 als assistent-coach van Emilio Ferrera bij Seraing. Hij bewerkstelligde met de Métallos mee de promotie naar 1B. Een jaar later loodste hij Seraing samen met T1 Ferrera naar de Jupiler Pro League.

Grosjean leidt deze week al de trainingen bij SK Deinze en zit vrijdag tegen de jonge Rouches op de bank. Hij krijgt de steun van T2 Fréderic De Meyer. Laatstgenoemde was assistent-coach onder Grosjean bij Union Sint-Gillis en was ook T2 bij enkele Afrikaanse nationale teams, zoals Burkina Faso, Guinee en Congo.

“We zijn niet overhaast op zoek gegaan naar een opvolger voor Shiraishi”, aldus sportief directeur Adrian Esparraga (SK Deinze). “We moesten nu wel de juiste keuze maken. We konden het ons niet veroorloven om opnieuw in de fout te gaan. We zochten een coach die het Belgisch voetbal en vooral de Challenger Pro League goed kent. Bovendien moest hij overtuigd zijn van de kwaliteiten van onze spelersgroep en het project van de club. Het was niet verwonderlijk dat we bij een Belg uitkwamen. We hebben veel respect voor het werk van Shiraishi en Calderon, maar we moesten nu ingrijpen.”

“Grosjean voldoet in alle facetten aan het profiel waar wij op zoek naar waren. We zijn fier en gelukkig dat wij hem konden strikken. Hij is een coach met veel ervaring, die zeker positieve wijzigingen aan het team zal aanbrengen. Hij weet op welke manier hij aan een ambitieus project moet meebouwen en kan uit elke speler het maximum halen. Hij was het ontbrekende stukje in de puzzel om als club verder te kunnen groeien”, besluit Esparraga.

Vereerde Grosjean

“Ik ben tevreden dat ik bij Deinze aan het werk mag gaan”, zegt kersverse coach Grosjean in een eerste reactie. “Er waren voor deze vacante functie heel wat kandidaten. Ik ben vereerd dat het bestuur van Deinze zijn vertrouwen in mij heeft gesteld. Ik stond mee aan de wieg van de opstart van 1B. Ik ken deze reeks zeer goed, wat voor mij een groot voordeel is om hier goed werk te leveren.”