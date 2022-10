Lieke (32) overleden bij botsing tegen vrachtwagen, ook hond komt om

Een 32-jarige vrouw uit Bree en haar hond zijn maandagmiddag omgekomen bij een ongeval op de Europalaan in Rotem. Rond 13.15 uur botsten er een kleine bestelwagen en een vrachtwagen. De klap was enorm. De vrachtwagen kwam tientallen meters verder in het bos tot stilstand.

De Europalaan in Rotem is gelegen tussen het centrum van Opoeteren en het nieuwe ecoduct Vossenberg in Dilsen. Het is een bosrijk gebied waar geen huizen liggen. Centraal tussen de Brugstraat in Rotem en de Dorperheideweg in Opoeteren botsten de vrachtwagen en de kleine bestelwagen frontaal op elkaar. De bestelwagen kwam tot stilstand langs de baan. De vrachtwagen kwam pas tientallen meters verder tot stilstand in een bos. De stuurhut van de vrachtwagen van de firma Marcel Depaire Transport & Logistiek uit Mollem-Asse was totaal vernield. Door de klap werd de Europalaan over een grote oppervlakte bezaaid met brokstukken van de bestelwagen en de vrachtwagen. De bestuurder uit Oudsbergen werd door de brandweer uit het wrak gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakte gewond.

Hond

Voor de bestuurster van de bestelwagen, Lieke Peeters uit Bree, kon geen hulp nog baten. De hulpdiensten konden enkel het overlijden vaststellen. Ook een hond die in de bestelwagen zat overleefde de crash niet. Het dier werd door de firma Dieren in Nood later opgehaald. De brandweer van Maaseik kwam ter plaatse om de levenloze vrouw uit het wrak te halen. De operatie werd zorgvuldig uitgevoerd, maar nam zeer veel tijd in beslag.

Omleiding

De lokale politie Maasland deed de eerste vaststellingen. Ondanks dat de Europalaan met kegels was afgesloten probeerden heel wat automobilisten toch nog tussen de kegels en langs een politieagent door te rijden om op hun bestemming te geraken. Wie naar Opoeteren wilde moest een omleiding volgen via de Wetering in Elen en het centrum van Neeroeteren.

Slachtofferhulp

De politie Maasland en de politie Carma zorgden dat de familie van de slachtoffers werden opgevangen. Omdat de omstandigheden van het ongeval onduidelijk waren, werd het parket van Limburg ingelicht en ging een verkeersdeskundige ter plaatse.

© mmd

© mmd

© mmd