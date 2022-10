Europese milieuministers scherpen limietwaarden voor persistent gevaarlijke stoffen aan

De Europese milieuministers hebben op een vergadering in Luxemburg strengere limietwaarden voor de aanwezigheid van bijzonder vervuilende stoffen in afval afgehamerd. Dat heeft de Raad (de EU-instelling waarin de lidstaten zetelen, nvdr) maandag meegedeeld.

De ministers schaarden zich achter een akkoord over zogenaamde persistent organische verontreinigende stoffen (POP’s). Dat zijn bijzonder vervuilende stoffen die jaren tot zelfs decennia in het milieu aanwezig blijven. Ze stapelen zich op in levende organismen en kunnen zich verspreiden over lange afstanden, ook naar regio’s waar ze nooit zijn geproduceerd of gebruikt.

POP’s mogen niet langer gebruikt worden in nieuwe producten, maar ze kunnen nog steeds aangetroffen worden in afval dat afkomstig is van bijvoorbeeld waterbestendige textielproducten, meubels, plastic of elektronische apparaten. In een kringloopeconomie is het dan ook essentieel om nieuwe limieten op de aanwezigheid van deze stoffen te zetten, aldus de Raad.

“Vele van deze stoffen hebben ons in het verleden voordelen gebracht, maar we hebben niet genoeg aandacht besteed aan hoe schadelijk ze kunnen zijn. Ik ben tevreden dat de EU het voortouw neemt en beslist om hun limietwaarden in de recyclagefase aan te scherpen”, zei de Tsjechische milieuminister en EU-voorzitter Anna Hubáčková in een mededeling.

De nieuwe verordening breidt de lijst van POP’s uit en versterkt de concentratiegrenswaarden van een aantal stoffen. De tekst betreft onder meer perfluoroctaanzuur (PFOA), polygebromeerde difenylether (PBDE’s) en hexabroomcyclodecaan (HBCDD). Over de tekst is al een akkoord bereikt met het Europees Parlement. De verordening wordt een half jaar na publicatie van kracht.