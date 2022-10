Ondanks de crisis is Marc Coucke formeel: “Verkoop Anderlecht is niet aan de orde”

Anderlecht zit diep, en bijgevolg zijn er geruchten dat Marc Coucke de club liever kwijt dan rijk is en RSCA zou willen verkopen. Tegenover onze redactie schept Coucke duidelijkheid: “Het is uit de lucht gegrepen.”

De malaise bij Anderlecht is compleet. Er is de dramatische competitiestart, het ontslag van coach Felice Mazzu en de supportersonlusten op Sclessin. Marc Coucke pompte al tientallen miljoenen in Anderlecht en liet de dagelijkse werking bewust over aan Wouter Vandenhaute, maar dat heeft nog niet als effect gehad dat Anderlecht er bijna weer bovenop is. Ook de laatste jaren was er veel miserie. Het zou dan ook niet verbazen mocht je er als eigenaar stilaan genoeg van hebben en je de club liever verkoopt. In Waalse media werd al geopperd dat Coucke daar ook effectief aan dacht.

De zakenman is evenwel formeel aan onze redactie: “Die geruchten zijn volledig uit de lucht gegrepen. Een verkoop is niet aan de orde.” Over de huidige gang van zaken konden we Coucke geen quotes ontlokken.