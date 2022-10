Nena Retsin behaalt tweede zege op rij met AA Gent: “We trekken met veel vertrouwen naar Standard”

In de Superleague won AA Gent vrijdag met 2-4 bij Sporting Charleroi en zo klom het naar de zesde plaats in de rangschikking. Die wordt gedeeld met Standard en geeft recht op deelname aan de play-offs om de titel. Aanstaande zaterdag staan les Rouchettes en de Buffalo’s in Luik tegenover elkaar. Het was na de 2-0-thuisoverwinning tegen KV Mechelen de tweede zege op een rij voor de ploeg van coach Jorn Van Ginderdeuren.

“We pakten in de eerste helft in Charleroi uit met een sterk kwartiertje, waarin we driemaal konden scoren”, zegt de achttienjarige flankspeelster Nena Retsin. “We klommen via doelpunten van Alixe Bosteels, Amber Maximus en mezelf op 0-3. We incasseerden kort voor de rust een tegentreffer, maar trokken met een goed gevoel richting de kleedkamer. Een minuut na de herneming trapte Jasmien Mathys ons op een geruststellende 1-4-voorsprong, waarna we niet meer in grote problemen kwamen. Een tweede tegentreffer kon ons niet meer verontrusten. De coach was tevreden met het geleverde spel en de vier doelpunten.”

“We konden ons tegen KV Mechelen en Sporting Charleroi geen puntenverlies veroorloven indien we willen blijven meestrijden voor een plaats in play-off 1. In die optiek is de uitwedstrijd bij Standard van groot belang. De Luikenaars verloren zaterdag met 3-0 bij Racing Genk en zullen geprikkeld aan de aftrap komen. Wij tankten veel vertrouwen uit onze zes op zes. We trekken naar Luik om te winnen en om onze ambitie kracht bij te zetten. De achterstand op de nummers vier Racing Genk en Zulte Waregem bedraagt vijf punten. Die kloof is niet onoverbrugbaar. Wij kunnen het in een goede dag iedereen lastig maken, ook de topploegen.”

Vaste waarde bij de A-ploeg

“Ik trainde vorig seizoen al met de A-kern mee, maar speelde competitiewedstrijden met de tweede ploeg, die de titel behaalde in eerste nationale. Ik was toen goed voor achttien doelpunten. Het is mijn ambitie om uit te groeien tot een vaste waarde in de A-ploeg. Ik woon in Sleidinge en doorloop het eerste jaar kinesitherapie aan de Rijksuniversiteit Gent. De combinatie studie en voetbal is voorlopig goed haalbaar.”