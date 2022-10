“What happens in Barcelona, stays in Barcelona”: hoogleraar wou “verbindende tattoo” met studente, die avond verkrachtte hij haar

Dat hoogleraar Filip D. (64) tijdens het tweedaagse ‘CIDUI Congres’ in juli 2016 een studente verkrachtte, was binnen de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen al in oktober 2016 geweten. Pas in september 2018, na zijn verhoor door de speurders, werd de man op non-actief gezet. Hij bleef ontkennen, ondanks een gefaalde leugendetectortest én zijn DNA op haar gescheurde T-shirt. Een reconstructie.