Nieuw proces tegen Harvey Weinstein van start in Los Angeles

In Los Angeles gaat maandag het tweede proces van start tegen de voormalige filmproducent Harvey Weinstein. Vijf vrouwen beschuldigen hem van aanranding en verkrachting in hotels in Beverly Hills en Los Angeles, tussen 2004 en 2013. Weinstein beweert onschuldig te zijn.

De selectie van de jury, die uit negen mannen en drie vrouwen bestaat, startte op 10 oktober en werd donderdag afgerond. Indien Weinstein schuldig blijkt te zijn, kan zijn gevangenisstraf oplopen tot meer dan 140 jaar. Tussen de vijf vrouwen, die allen onder het pseudoniem ‘Jane Doe’ zullen getuigen, zit ook Jennifer Siebel Newsom. Zij was vroeger actrice en is nu getrouwd met Gavin Newsom, de gouverneur van Californië.

Vorig jaar pleitte de voormalige filmproducer bij zijn verschijning voor de rechter in LA nog onschuldig. Volgens zijn advocaat zijn de beschuldigingen van de vrouwen niet geloofwaardig en niet bewezen. Er zou steeds toestemming geweest zijn bij seksueel contact, beklemtoonde Weinstein.

De 70-jarige producent, die een groot succes kende met films als ‘Pulp Fiction’ en ‘The Artist’, is in 2020 al veroordeeld in New York tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor verkrachting en aanranding. Hij verblijft dus al een aantal jaren in een gevangenis in Los Angeles en zou intussen halfblind zijn en zich enkel nog in een rolstoel kunnen verplaatsen.

De veroordeling was een sleutelmoment voor de #MeToo-beweging, die ontstond na beschuldigingen van seksueel wangedrag door Weinstein. Meer dan negentig vrouwen, onder wie ook bekende namen als Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Rosanna Arquette, beschuldigen de producer van intimidatie of aanranding. De oudste zaken, sommige dateren van 1977, zijn intussen wel verjaard. Ook het Britse gerecht heeft in juni een klacht wegens aanranding tegen hem ontvankelijk verklaard.