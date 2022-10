Ebolabesmettingen nemen verder toe in Oeganda, ook in hoofdstad Kampala

In het Oost-Afrikaanse Oeganda is het aantal besmettingen met het dodelijke ebolavirus het afgelopen weekend verder toegenomen. Op 48 uur tijd werden nog eens 14 nieuwe besmettingen gemeld. Negen van die gevallen zijn gemeld in hoofdstad Kampala. Dat meldde minister van Gezondheid Jane Ruth Aceng maandag op Twitter. Dat brengt het totaalaantal besmettingen in Oeganda op 75, van wie er 28 aan de gevolgen van het virus zijn bezweken.

In het referentieziekenhuis in Kampala zijn nu veertien besmette Oegandezen opgenomen. Het gaat, volgens Aceng, om contactpersonen van iemand uit Kassanda, een van de meest getroffen streken. Die persoon overleed onlangs in het ziekenhuis in Kampala.

De vrees neemt toe dat de uitbraak ook in Kampala uit de hand kan lopen, nu het aantal gemelde gevallen in de hoofdstad toeneemt.

In Kassanda en Mubende, de twee meest getroffen regio’s, geldt een quarantaine, maar er blijven nieuwe besmettingen opduiken.

Eind september raakte het nieuws van de uitbraak in Oeganda bekend, na het overlijden van een 24-jarige man. De dood van de man werd gelinkt aan de zeldzame Soedanvariant van het ebolavirus.

De tot nu toe grootste uitbraak van het ebolavirus deed zich van 2014 tot 2016 voor in enkele West-Afrikaanse landen. Daarbij stierven 11.000 mensen. Sinds de ontdekking van het virus, in de jaren 70 door onder meer de Belg Peter Piot, werd vooral Oeganda’s buurland Congo al ruim tien keer getroffen door uitbraken. De huidige uitbraak is de vierde in Oeganda.