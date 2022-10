“Hij voelde zich niet goed” is de officiële uitleg, maar er lijkt meer aan de hand: waarom werd oud-president Hu Jintao weggeleid?

De officiële uitleg voor het incident? Hij voelde zich niet goed, klinkt het. Maar dat is volgens politicoloog Jonathan Holslag onwaarschijnlijk. “President Xi probeert zich stoïcijns te houden, maar kan zijn frustratie amper verbergen. Nochtans is hij iemand die heel goed zijn gemoedstoestand kan maskeren. Maar je merkt duidelijk dat hij op dat moment geprikkeld was.” Xi is volgens de professor doorgaans best minzaam en zal niet zoals zijn Russische ambtgenoot Poetin met de spierballen rollen en zich als een macho proberen te profileren. “In zijn stijl en communicatie is hij best subtiel, maar vergis je niet: tegenstanders kan hij genadeloos uit de weg ruimen.”

“Wat mij erg opviel, was de bevroren houding van de andere leden van het politbureau. Als die man echt iets zou mankeren, zou je toch wel enige bezorgdheid verwachten. Maar toen hij naar buiten werd geëscorteerd, zat ook de voormalige premier Wen Jiabao daar compleet bevroren, wat helemaal geen typische houding is voor die man. Dat doet mij vermoeden dat het incident eerder te maken had met onenigheid met Xi.”

Chinakenner Ingrid d’Hooghe van onderzoeksinstituut Clingendael is het niet eens met die analyse: “Op dit moment blijft het speculeren, want we weten niet wat er precies gebeurd is. Je kan niet horen wat er gezegd wordt. Toch vermoed ik dat er een praktische aanleiding was, omdat Hu Jintao diezelfde avond nog in beeld is geweest op het Chinese journaal. Dat zou niet gebruikelijk zijn als je die dag met voorbedachten rade politiek vernederd zou zijn.”

© REUTERS

Hu is dan wel de voormalige partijleider en president, maar heeft niet veel macht meer. “Hij is een fragiele, oude man die niet meer politiek actief is. Het is bekend dat Hu Jintao gezondheidsproblemen heeft, misschien is hij toch wat in de war”, meent d’Hooghe. “Hij vormt geen bedreiging voor president Xi, maar mocht wel al die dagen prominent naast hem plaatsnemen op het partijcongres. Het zou niet nodig zijn om hem op deze manier aan de kant te schuiven. Dat zou het beeld van eenheid ondermijnen, terwijl Xi net wil uitstralen dat de hele partij zich achter hem schaart. Bovendien is de man die hem wegleidt niet iemand van de publieke veiligheid, maar een steward.”

Verzet

Holslag benadrukt dat oud-president Hu Jintao voordien de hele ochtendsessie heeft gevolgd. “Bovendien was ook heel duidelijk dat hij zich verzette tegen het verlaten van de zaal. Er ontstaat een discussie met Hu Jintao. Hij probeert zich opnieuw neer te zetten op zijn stoel en gebruikt zijn volle gewicht om – letterlijk – uit de greep van die twee medewerkers te ontsnappen. Hij leek helemaal niet vermoeid of verward.” Nadat Hu Jintao alsnog overtuigd wordt om mee te gaan, sprak hij Xi nog aan, en legde hij zijn hand op de schouder van premier Li Keqiang, die rechts van Xi zat.

© AP

Dat de bewuste beelden niet getoond worden in Chinese staatsmedia, vindt de VUB-professor internationale politiek verdacht. “Als het echt gezondheidsproblemen waren, dan is het waarschijnlijk dat het op die manier consequent aan de Chinezen wordt uitgelegd. Maar dat gebeurt niet. Je merkt dat de censuurmachine in China overuren draait en dat men het incident uit het debat probeert weg te houden.”

“Het was een onverwachte gebeurtenis, en in Chinese media mag je dan niet om het even wat schrijven”, merkt Ingrid d’Hooghe op. “Informatie wordt centraal verspreid via het staatspersbureau, dat blijkbaar de afweging heeft gemaakt om geen aandacht te besteden aan het incident, en dat is op zich niet erg opmerkelijk.”

Ook VRT-journalist Tom Van de Weghe lijkt niet veel geloof te hechten aan de these van de gezondheidsproblemen. In een post op Facebook doet hij zijn analyse van de beelden uit de doeken.