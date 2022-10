‘Mijnheer Mediamarkt’ krijgt vier jaar cel voor ladingdiefstallen en heling

In de periode tussen eind 2016 en begin 2017 liepen er bij de politie tal van klachten binnen over ladingdiefstallen. Vooral bestelwagens die luxewinkels in de omgeving van de Antwerpse Meir en de Brusselse Nieuwstraat kwamen bevoorraden, werden geviseerd. De politie voerde op 23 november 2016 een observatie uit en zag Ramis E.Y. en Mohamed E.A. aan het werk. Terwijl de ene de koerier in de gaten hield, pleegde de andere de diefstal. Ze communiceerden met elkaar via oortjes.

Op 7 februari 2017 voerde de politie een huiszoeking uit bij Ramis E.Y. Er werd een deel van de buit teruggevonden, maar ook goederen die hij zelf niet gestolen had. De speurders troffen daarnaast nog luxegoederen aan en 90.570 euro cash in een verborgen ruimte van het toilet. Uit bankafschriften bleek dat zijn saldo 69.000 euro bedroeg en dat hij veel cashstortingen ontving. “Na die tussenkomst vielen de ladingdiefstallen stil, maar uit de aangetroffen documenten en goederen bleek dat Ramis E.Y. zich ook bezighield met heling en witwassen”, stelde de procureur.

Die vaststelling leek te worden bevestigd door informatie die in dezelfde periode binnenkwam bij de politie van Brussel. Ramis E.Y. had de reputatie een netwerker te zijn die snel goederen kon verkopen. Dat had hem de bijnaam ‘Mijnheer Mediamarkt’ opgeleverd. Hij zou volgens die info al jaren bezig zijn en verschillende eigendommen bezitten. Zijn familie zou hem helpen of mee profiteren van zijn activiteiten.

Daarop werden de financiën van de familie E.Y. onder de loep genomen. Ramis E.Y. was betrokken bij de immobiliënfirma van zijn broer Abdelkader. Hij bleek over een groot vermogen te beschikken, vooral in onroerend goed. De panden werden evenwel niet opgenomen in de dagvaarding. Waar de familie E.Y. wél voor vervolgd wordt, zijn de cashstortingen op hun rekeningen. Zo werd er tussen 2000 en 2017 liefst 1.269.000 euro op de rekeningen van Abdelkader gestort. Voor hem werd drie jaar cel gevorderd.