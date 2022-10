Drie doden bij schietpartij in school in Saint Louis

Bij een schietpartij in een middelbare school in Saint Louis, in de Amerikaanse staat Missouri, zijn twee mensen gedood. Dat meldt de politie volgens de Amerikaanse media. Ook de schutter kwam om het leven.

De schietpartij gebeurde rond 09.00 uur (16.00 uur Belgische tijd) in de Central Visual and Performing Arts High School.

Volgens CBS News kwamen een vrouw en een adolescente om het leven en werden minstens vijf anderen met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De schutter werd snel gestopt door de politie en kort nadien dood verklaard, aldus de St. Louis Metropolitan Police Department tijdens een persconferentie. “Er was een vuurgevecht, waarbij de verdachte werd geraakt.”

De schutter is een man van ongeveer 20 jaar, die nog niet geïdentificeerd kon worden. De politie kon dan ook nog geen informatie geven over een eventuele connectie tussen de schutter en de school en over het motief van de man.

Het nieuws over de schietpartij komt er op de dag dat Ethan Crumbley schuldig pleitte voor een schietpartij in een school in Michigan vorig jaar, waarbij vier mensen gedood werden en zeven anderen gewond raakten. En op 1 november krijgt Nikolas Cruz zijn straf te horen voor een schietpartij in een school in Florida in 2018, waarbij 17 doden vielen.