Na stopgezette match Anderlecht-Standard: hoe smokkelen supporters al dat vuurwerk in een voetbalstadion?

Een ongezien vuurwerkgevecht tussen supportersclans. Dat hadden we nog niet gezien. Maar na een nieuwe wanprestatie van RSC Anderlecht op Standard was de maat vol voor de harde paarswitte kern. “Ons bloed kookt zoals het nog nooit gekookt heeft. Denk dus niet dat het hier gaat stoppen met die vuurwerkshow. We zijn te kwaad daarvoor.” Maar hoe krijgen ze al dat vuurwerk binnengesmokkeld in het stadion?