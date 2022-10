Strafproces tegen Trump Organization in New York begonnen

De groep van bedrijven met dezelfde naam, lang bestuurd door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, staat centraal in een strafzaak die maandag in de Amerikaanse staat New York is begonnen. In de zomer van 2021 klaagde een openbaar aanklager in Manhattan de Trump Organization en haar oude financieel directeur, Allen Weisselberg, onder meer wegens belastingfraude, aan. Trump zelf is niet aangeklaagd en zal volgens berichten in de media waarschijnlijk niet getuigen.

Volgens de procureur heeft het bedrijf van 2005 tot 2021 onder toezicht van Weisselberg stelselmatig de belastingdienst opgelicht. Daarbij zouden belastingvrije voordelen zoals luxe auto’s en dure appartementen voor Weisselberg en andere leidinggevenden verborgen zijn gehouden. Het proces voor het New York State Court in Manhattan begon met de selectie van de jury. Volgens de krant New York Times riskeren de Trump Organization en een ander beschuldigd bedrijf in de groep een boete van maximaal 1,7 miljoen dollar.

In juni 2021 nam Weisselberg ontslag als financieel hoofd van de Trump Organization. Een paar weken later pleitte hij schuldig aan in totaal vijftien aanklachten, waaronder samenzwering, belastingfraude, zware diefstal en het vervalsen van bedrijfsdocumenten. De 75-jarige ontsnapte aan een mogelijke gevangenisstraf tot vijftien jaar. In plaats daarvan moest hij in totaal bijna twee miljoen dollar aan verschuldigde belastingen en boetes betalen en kreeg hij vijf maanden gevangenisstraf en vijf extra jaren proeftijd. In ruil daarvoor stemde hij ermee in om tegen het bedrijf te getuigen in het proces, maar niet tegen Trump zelf.

Luidens de openbare omroep NPR pleit de Trump Organization onschuldig. Trump heeft ook herhaaldelijk gezegd dat hij slachtoffer is van politiek gemotiveerde aanklagers.

Toen hij in januari 2017 aantrad als president van de VS, kondigde Donald Trump zijn afscheid aan uit de top van zijn groep van bedrijven, die uit veel kleinere bedrijven bestaat. De leiding gaf hij door aan Weisselberg, en zijn zonen Donald Trump Jr. en Eric Trump.