Vincent Kompany onthult wat hij tegen Burnley-spelers zei na vreselijke eerste helft: deze woorden leverden knappe comeback op

Terwijl Anderlecht in volle crisis zit, staat Vincent Kompany op een knappe derde plek in de The Championship met Burnley. En ook daar probeert de gewezen Rode Duivel zijn troepen te inspireren met zijn speeches.

Tegen Sunderland begon het wel dramatisch aan de partij. Na twintig minuten keken de Clarets tegen een 2-0-achterstand aan. Hoe slecht het in de eerste helft was, zo goed was het in de tweede.

Kompany had zijn troepen duidelijk ingepeperd dat het beter moest en dat pakte goed uit. Nathan Tello zorgde eerste voor de aansluitingstreffer, waarna de oude bekenden van de Jupiler Pro League het tijd vonden om hun stempel op de wedstrijd te drukken. Eerst zorgde Manuel Benson (ex-Antwerp) voor de gelijkmaker, daarna was het aan Anass Zaroury (ex-Charleroi) om zijn naam op het scorebord te zetten. Josh Brownhill zorgde in het slot nog voor de 2-4-eindcijfers.

Dankzij de zege blijft Burnley (29 punten) in het zog van leiders QPR en Blackburn. Burnley volgt op een puntje van het leidersduo, al heeft Blackburn wel een wedstrijd meer gespeeld.

Kompany liet nadien een beetje in zijn kaarten kijken. De Rode Duivel - tot vorig seizoen trainer bij Anderlecht - vertelde onder andere wat hij tijdens de rust aan zijn spelers had gezegd.

“Ik blijf het volgende aan mijn spelers zeggen: je zit hier niet ergens in Londen of Madrid, we zijn in Burnley”, aldus Kompany volgens de BBC. “De enige manier om het nodige respect af te dwingen van mensen, dat is hard werken. Het draait niet om hoe groot je bent, wel dat het een ongelooflijke strijd is. Als je die boodschap kan overbrengen, dan zullen mensen je kunnen vergeven als je een slechte wedstrijd speelt. Dat was net niet het verhaal van de eerste helft, maar de tweede was beter dan ik me had kunnen voorstellen. We waren meedogenloos.”