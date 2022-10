Robin Veldman reageert voor het eerst op aanstelling als hoofdcoach van Anderlecht: “Blij met deze kans, ben er klaar voor”

Robin Veldman (36) neemt voorlopig de taken van Felice Mazzu over bij Anderlecht. De Nederlander had tot voor kort de u23 onder zijn hoede - dat team doet het prima in de Challenger Pro League.

Veldman reageert via een Nederlandse collega kort op zijn aanstelling. “Het is duidelijk dat dit een moeilijk moment is om in te stappen. Het eerste elftal draait niet goed, en als dat het geval is, dan lijdt de hele club daaronder. Het is wel mooi dat ik het vertrouwen geniet van de clubleiding. Los van deze job bij het eerste, wil Anderlecht voor lange tijd met me samenwerken. Ik ben dan ook blij met deze kans.”

“Of ik ‘m had verwacht?”, vervolgt Veldman. “Ik heb de voorbije week geregeld de vraag gekregen of ik er klaar voor was. Niet vanuit de directie, maar vanuit mijn omgeving. En ja, ik ben er klaar voor. Tegelijk realiseer ik me goed dat het bijzonder is om via zo’n korte route de stap naar het eerste elftal van zo’n grote club te maken.”

Veldman werkt sinds 2021 op Neerpede. Voorheen maakte hij zijn naam gedurende vier jaar bij Ajax. Daar bekleedde hij verschillende functies op Sportpark De Toekomst – de thuisbasis van de wereldberoemde jeugdwerking van Ajax. Op het einde was hij er hoofdcoach van de U16. Ajax had Veldman weggeplukt bij Heerenveen. (pjc)