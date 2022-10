Wat een ommekeer voor Cercle Brugge: het grote gelijk van Carlos Avina

Wat een ommekeer voor Cercle Brugge. Met de recente 9 op 9 verdubbelde groen-zwart in amper 1 week zijn punten. Met 18 eenheden staat Cercle nu puik in de linkerkolom en zelfs voor Anderlecht. Sportief directeur Carlos Avina kreeg de afgelopen tijd weer pakken kritiek over zich heen, maar het gelijk van de Mexicaan wordt nu wel bewezen.

Geslaagde transferpolitiek

Na de remonte van vorig seizoen kreeg Carlos Avina van de leiding in Monaco al snel het signaal dat hij de ploeg bij mekaar mocht houden. De optie op de te hongerige Rabbi Matondo werd niet gelicht, maar er werd besloten om niemand te gelde te maken en jongens zoals Hotic, Daland, Utkus, Sousa en Lopes in Brugge te houden. Emilio Kehrer werd aangetrokken als versterking in de breedte en mogelijk alternatief voor Matondo. Omdat Thomas Didillon einde verhaal was in Brugge, werd besloten om hem naar Monaco te laten vertrekken. In ruil kreeg Cercle Majecki, die moest spelen. De fans namen het niet in dank af, maar na een matige start begint de Pool nu te renderen. Onverwacht vielen Sousa en Utkus voor lange tijd weg, wat plots voor een verhoogde activiteit op de transfermarkt zorgde. Jean Marcelin werd door Monaco nog een jaartje ter beschikking gesteld. Zo toch volk genoeg dus achterin en met Yann Gboho van Rennes haalde de Vereniging nog een extra winger in huis. Abu Francis kwam er eveneens nog bij als nieuwe middenvelder en na een aanpassingsperiode beginnen ze nu te renderen. Veel meer dan in het verleden mag de transferpolitiek nu gericht en geslaagd worden genoemd. Beste voorbeeld is Kévin Denkey, die ook veel tijd nodig had maar intussen uitgroeide tot een topspits. Avina bezweek ook niet onder de druk om Stan Braem in huis te halen en ook hier haalt hij zijn gelijk. Braem valt in Waregem zelfs naast de bank.

Effect van de trainerswissel

Avina kwam vorig jaar zwaar onder druk toen hij de populaire Yves Vanderhaeghe verving door de onbekende Dominik Thalhammer. De kritiek verstomde toen de Oostenrijker 24 op 30 haalde. Ook nu greep Avina weer snel in. Hij ergerde er zich aan dat Thalhammer afgelopen zomer vooral bezig was met een mogelijk nieuw contract en niet bereid was tot overleg over de te volgen strategie. Avina had ook de indruk dat Thalhammer zijn greep op de groep was kwijtgeraakt en besloot om medio september de knoop al door te hakken na de 2-2 tegen Oostende. Hij bombardeerde de gedreven en ambitieuze T2 Miron Muslic tot hoofdcoach en die wissel sorteerde zijn effect. Het leverde 12 op 15 op en Cercle klom van de laatste plaats op naar de negende.

Juiste visie en aanpak

Door de inbreng van Monaco mag Cercle zich rijk rekenen. Er zijn momenteel amper zes miljoen inkomsten, maar de eigenaar past jaarlijks met plezier 15 miljoen bij. Voorlopig kan dat nog, straks niet meer door de financiële fair play. Maar dat zijn zorgen voor morgen. Nu komt het niet aan op een euro, maar Avina gooide het geld sowieso niet door ramen en deuren. Hij investeerde fors in omkadering, liet de beloften toe om in tweede nationale te gaan spelen – waar ze overigens aan de leiding staan – en implementeerde met de powerplay en de press een nieuwe speelstijl. Het maakte Cercle een moeilijk te bespelen tegenstander en fysiek de beste ploeg van 1A. Cercle voetbalt met een hoge intensiteit en Avina rekruteerde daarvoor de juiste spelers. De ploeg is jong, maar de mix zit juist en de spelers uit de opleiding blijven zich prima ontwikkelen.