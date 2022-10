Verbod op bezoekende fans geen taboe meer na de waanzin van zondagavond in Luik: “Álles ligt op tafel”

Sinds 2009 mogen bij de duels tussen Feyenoord en Ajax in Nederland geen bezoekende fans meer binnen. Dat was een besluit van de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam dat in eerste instantie voor tien jaar zou gelden. Het verbod geldt na dertien jaar nog altijd. Telkens als er een eventuele opheffing van dat verbod zit aan te komen – meestal op verzoek van de clubs –, gebeurt er wel iets om de maatregel te handhaven. Vorig seizoen leek men er klaar voor, tot bij de bekerfinale tussen PSV en Ajax in mei bezoekende fans een heleboel vernielingen aanrichtten in De Kuip, het stadion van Feyenoord.

In Nederland treden de burgemeesters wel vaker op. Zo zijn er ook voor Ajax-PSV van 6 november geen fans van PSV toegelaten. Een eenmalig verbod omdat de PSV-aanhang antisemitische spreekkoren zong tijdens het duel om de Johan Cruijff-schaal, te vergelijken met de Belgische Supercup, in aanloop naar het huidige seizoen. Ook verbaal geweld wordt dus op die manier bestraft.

Overleg met Binnenlandse Zaken

“Alles ligt op tafel”, aldus Lorin Parys, CEO van de Pro League, de verzameling van Belgische profclubs. “Ik ben uiteraard geen voorstander van het verbieden van àlle bezoekende supporters in àlle wedstrijden. Daar zouden te veel voetballiefhebbers het slachtoffer van worden. Maar er zijn geen taboes meer. Het is nu niet het moment om forse uitspraken te doen. Donderdag hebben we overleg met Binnenlandse Zaken over aanpassingen van de voetbalwet.”

© BELGA

De Pro League wil vooral individuele amok makende fans uit het stadion weren. Een veiligheidsplan werd in de steigers gezet en dat zou moeten leiden tot stadionverboden van twee tot tien jaar, zelfs tot 25 jaar voor recidivisten. Verboden die ook binnen de twintig dagen worden uitgesproken door de Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluitingen, een disciplinair orgaan in de schoot van de voetbalbond. Er wordt ook gewerkt aan een verplichte identificatie bij het aankopen van tickets én bij het betreden van het stadion bij risicowedstrijden.