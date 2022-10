Dorian Dessoleil gelooft in een goede afloop voor KV Kortrijk: “De huidige situatie maakt me niet bang”

Westerlo smeerde KV Kortrijk zijn vijfde thuisnederlaag van het seizoen aan. De mannen van Custovic speelden meer dan een uur met tien en namen na de wedstrijd even de rode lantaarn over van rivaal Zulte Waregem. “De huidige situatie maakt me niet bang.”

Neen, tegen Westerlo was het spel van de Veekaa weer niet om over naar huis te schrijven. Nochtans pakten de Kerels enkele dagen ervoor nog een mooi punt op het veld van Sporting Charleroi. “Het resultaat was goed toen”, vertelt ex- Carolo Dorian Dessoleil. “Spijtig genoeg kon ik er niet bij zijn, want ik viel op het laatste nippertje af wegens ziekte. Ik houd nog steeds mooie herinneringen over aan mijn periode bij Sporting Charleroi, maar nu concentreer ik mij op KV Kortrijk.”

Niet overklast

“Het mocht tegen Westerlo weer niet zijn voor ons. We speelden nochtans een goede wedstrijd en werden voor de uitsluiting van Gueye niet overklast door de tegenstander. Maar goed, op het einde telt natuurlijk alleen het resultaat.”

KV Kortrijk staat voor een belangrijk tweeluik. Komende zaterdag speelt het thuis tegen Cercle Brugge en de week erna trekt het naar KV Oostende. “Cercle kent duidelijk een goede vorm. Ze hebben een mooie reeks neergezet, maar wij moeten enkel naar onszelf kijken. Het kampioenschap is nog niet eens halverwege. De huidige situatie maakt me niet bang. Onze kern beschikt over voldoende kwaliteit om in eerste klasse te blijven. Helaas zitten de resultaten de laatste tijd wat tegen.”

“Geen rode kaart”

Scheidsrechter Wim Smet stuurde Pape Gueye na nog geen halfuur van het veld. De Senegalese spits leek een slag uit te delen aan Perdichizzi. De scheidsrechters hebben de laatste tijd hun handen vol met KV Kortrijk. “Voor mij was dit geen rode kaart”, vertelde KV Kortrijk-coach Adnan Custovic na afloop.

“Gueye moet nooit op zo’n manier reageren, maar het is geen rood. Vorige week werden we ook enkele malen benadeeld. Zulte Waregem kreeg een strafschop door een lichte overtreding van Sych op Fadera, maar aan de overkant werd het handspel van Timothy Derijck niet gefloten. Ook tegen Racing Genk krijgen we een penalty tegen die er eigenlijk geen was. Dat is jammer.”

“Nu is het aan ons om verder te werken en hopelijk een goed resultaat weten te behalen tegen Cercle Brugge.”