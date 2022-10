Levenslang opgesloten Belgische kinderverkrachter opnieuw in verbrand gebracht met 29 jaar oude Franse moordzaak

In het onderzoek naar een reeks ontvoeringen en moorden in de Franse regio Dauphiné tussen 1983 en 1986 valt plots opnieuw de naam van Willy Van Coppernolle, een 79-jarige Belgische moordenaar en kinderverkrachter. Hij werd in 2017 al eens verhoord in dezelfde zaak, maar volgens Franse bronnen van BFM TV gebeurde dat toen “niet ernstig”.

9 juli 1983. De achtjarige Grégory Dubrulle wordt ontvoerd voor de deur van zijn woning in Isère, in het Franse Grenoble. De volgende ochtend wordt hij mishandeld en voor dood achtergelaten aangetroffen op een vuilnisbelt in het Chartreuse-gebergte. Zijn schedel is verbrijzeld. Ongelooflijk maar waar: hij overleeft de feiten. Maar wie hem die dag meegenomen en toegetakeld heeft, is 29 jaar later nog altijd niet duidelijk.

Binnen de gloednieuwe cold cases-afdeling van de Franse politie hebben ze de moed niet opgegeven om het alsnog te achterhalen. Verscheidene Franse media melden dat de betrokken speurders een link vermoeden met de moord op de elfjarige Abdeljabbar Dkhissi. Die werd tien jaar later, op 27 maart 1993, ontvoerd op de parking van een supermarkt in Remoulins en drie weken later dood gevonden in het kreupelhout. Zijn schedel was verbrijzeld.

Belgische kinderverkrachter

Komt daarom in beeld: Willy Van Coppernolle, de vandaag 79-jarige Belg die in 1995 een levenslange celstraf opgelegd kreeg voor de moord op Dkhissi. Die moord gebeurde wel op 200 kilometer van de mishandeling van Dubrulle, en bovendien met tien jaar ertussen, maar de speurders openen toch een onderzoek.

Van Coppernolle was voordien ook in ons land al een dertigtal keer veroordeeld en hij bracht al heel wat jaren in de gevangenis door. De moord op Dkhissi pleegde hij bijvoorbeeld toen hij de gevangenis nog maar vijf dagen verlaten had (voor een verkrachtingszaak had hij 3,5 jaar in de gezeten, nvdr) en net met een huurauto in Frankrijk onderdak had gevonden. Een week na de moord op Dkhissi neemt hij twee lifters van 15 en 16 jaar mee en verkracht hij hen onder bedreiging van een vuurwapen. “Het was duidelijk dat hij een seksueel roofdier was”, zegt Paola Bellotti, de advocate van die twee minderjarige slachtoffers, bij BFM TV. “Zodra hij voor die misdaden uit de gevangenis stapte, is hij een nieuw slachtoffer gaan maken.”

Niet ernstig

Sinds 1995 zit de Belgische zeventiger in een Franse cel. Hij werd in 2017 al eens verhoord door de Franse politie. Voor de mishandeling van Dubrulle, maar ook voor de verdwijning van de zesjarige Ludovic Janvier in 1983. Dat verhoor leverde niets op. “Maar het onderzoek is toen op een niet al te serieuze manier gevoerd”, zegt een bron dichtbij het onderzoek aan BFM TV. “De piste-Van Coppernolle is nooit écht onderzocht. Hij is de eerste die van die criminele feiten verdacht kan worden. Maar hem verhoren zal snel moeten gebeuren. Die man is al 79 jaar.”