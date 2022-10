Al zeker vijftig doden bij luchtaanval op concert in Myanmar

Zondagavond was een concert in de noordelijke staat Kachin het doelwit van een raketaanval. Dat concert werd georganiseerd door een etnische minderheid die in conflict is met de regerende macht. Dat meldde oppositiegroepen en media maandag. De aanval moet nog bevestigd worden door het leger, maar volgens de media zouden burgers, lokale artiesten en agenten van het Kachin Independence Army gedood zijn. Volgens ooggetuigen waren drie vliegtuigen betrokken bij de aanval.

Volgens de lokale afdeling van de BBC zouden er al zeker vijftig doden geteld zijn. De nieuwswebsite Irrawaddy spreekt over 100 doden. Die cijfers konden nog niet onafhankelijk geverifieerd worden.

KIA-woordvoerder Naw Bu zei dat de aanval gericht was op de viering van de 62ste verjaardag van de oprichting van de politieke vleugel van het Kachin-leger, de Kachin Independence Organisation (KIO).“Dit is een zeer kwalijke daad die ook als oorlogsmisdaad kan worden beschouwd,” zei hij aan de telefoon tegen persagentschap Reuters.

In een gezamenlijke verklaring zeiden de hoofden van diplomatieke missies in Myanmar, waaronder Australië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en leden van de Europese Unie, dat de aanval “de verantwoordelijkheid van het militaire regime voor crisis en instabiliteit onderstreept ... en zijn minachting voor zijn verplichting om burgers te beschermen”.

(sgg)