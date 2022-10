We zijn over het algemeen eerder negatief: zo kijken Belgen naar migratie

In opdracht van Randstad bevroeg onderzoeksbureau Ikanos onlangs zo’n 3.000 mensen over migratie. Nieuwsblad zet de vijf belangrijkste conclusies uit die enquête op een rij.

1. Belgen hebben een eerder negatief oordeel over migratie

Een meerderheid van de bevraagden (60%) is van oordeel dat migranten de maatschappij meer kosten dan ze opbrengen. Meer dan de helft voelt zich ook minder veilig door migratie (58%) en vindt dat de kwaliteit van het onderwijs erdoor is achteruitgegaan (64%).

Als men echter de stelling ‘migratie is de voorbije vijftig jaar (zeer) nadelig geweest voor het land’ voorlegt aan de respondenten, oordeelt slechts 39% dat dat klopt. Daarmee scoort België positiever dan buurland Nederland, waar dat cijfer in 2019 op 49% lag. Bovendien vindt 27% van de Belgische ondervraagden dat migratie de voorbije jaren voordelig of zeer voordelig is geweest. De rest is onbeslist.

De manier waarop respondenten oordelen over migratie verschilt uiteraard naargelang de sociologische groepen waartoe ze behoren. Mannen, jongeren, migranten, hooggeschoolden en geprivilegieerden zijn over het algemeen positiever.

2. Migratie in functie van werk heeft meer draagvlak

Als migranten aan het werk zijn, bijdragen aan de samenleving en minder een beroep doen op de sociale zekerheid of bijstand, dan valt bij heel wat Belgen veel wrevel of onrust weg. Migratie in functie van tekorten op de arbeidsmarkt – in rusthuizen bijvoorbeeld – krijgt de goedkeuring van 60% van de respondenten. De voorstanders zijn liefst vijf keer talrijker dan de tegenstanders (12%). Zelfs bij de kiezers van Vlaams Belang is een meerderheid voor.

“Gezien de positieve perceptie van migratie in functie van werk kan men de vraag stellen of de huidige regulering niet aan verruiming of versoepeling toe is”, zegt Jan Denys van Randstad. De arbeidsmarktexpert schuift een voorstel naar voor waarbij met enkele landen afspraken gemaakt worden over het aantal migranten dat jaarlijks in België wordt toegelaten. Ons land zou daarbij de migranten kunnen selecteren op basis van hun integratiekansen op de arbeidsmarkt.

3. Gezinshereniging: ja, maar onder strenge voorwaarden

Gezinshereniging is een belangrijke motor voor migratie: zowat de helft van de migranten die van buiten de EU komen belanden erdoor in België.

De meeste Belgen zijn voor het principe van gezinshereniging: slechts een kleine minderheid van 16% wijst dit af. De meeste tegenstanders vinden we bij Vlaams Belang (40%), de minste bij Vooruit (6%).

Voor een grote groep van 72% dient gezinshereniging wel gekoppeld te worden aan strenge voorwaarden. De meerderheid is voor een verplichte inburgering en een betere kennis van de taal. Ook moeten migranten volgens de meeste respondenten minstens vier jaar gewerkt hebben vooraleer ze andere gezinsleden laten overkomen uit het land van herkomst. Ze moeten ook kunnen instaan voor hun levensonderhoud. Achter dat principe staat liefst 95% van de respondenten. In Vlaanderen is dat zelfs 97%.

4. Strengere aanpak van illegale migratie

Een meerderheid van de Belgen wil een strengere aanpak van illegale migratie. Voor 52% kan iemand die illegaal het land is binnengekomen nooit geregulariseerd worden. Slechts 18% is het daar niet mee eens. Een grote meerderheid (67%) wil dat er meer geïnvesteerd wordt in het bewaken van de Europese buitengrenzen.

Toch oordeelt Jan Denys dat er geen sprake is van polarisatie rond (illegale) migratie. “Zowel volledig gesloten als volledig open grenzen kunnen niet rekenen op substantiële steun”, zegt hij. “Dat polarisatie niet de boventoon voert, merken we ook bij de grote aandelen die onbeslist zijn bij veel vragen.”

Een opvallende bevinding is dat het hebben van werk ook in het geval van illegale migratie een positief effect heeft op de publieke opinie. Wie als illegaal een jaar werkt, zou volgens 37% een verblijfsvergunning moeten krijgen. 25% is tegen, de rest onbeslist.

5. Extreemlinkse kiezers kritischer voor migratie

De studie onderzocht ook hoe kiezers van de verschillende Belgische partijen naar migratie kijken. Weinig verrassend is dat het electoraat van Vlaams Belang het meest migratiekritisch is. Maar wat wel opvalt, is dat slecht 30% van de VB-kiezers voor een totale migratiestop is, wat nochtans in het partijprogramma staat.

Opmerkelijk is ook dat kiezers van de extreemlinkse PVDA vaak migratiekritischer zijn dan de traditionele partijen. Zo voelt 42% van de PVDA-kiezers zich minder veilig door migratie. Dat is meer dan bij Vooruit (39%) en Groen (34%). Kiezers van PVDA voelen zich ook minder thuis door migratie dan het electoraat van Open VLD, Groen en Vooruit. Deze tendens is nog meer uitgesproken bij de Waalse vleugel PTB, allicht omdat die ook een deel van het electoraat aantrekt dat in Vlaanderen bediend wordt door het Vlaams Belang. Zo voelt 62% van de kiezers van PTB zich minder thuis door migratie. Enkel VB-kiezers scoren hoger (84%).

Globaal genomen staan groene kiezers het meest positief tegenover migratie.