Leander Dendoncker krijgt Unai Emery als coach bij Aston Villa

De 50-jarige Emery komt over van Villarreal, waarmee hij in 2021 de Europa League won. De Spanjaard zat eerder op de bank bij onder meer Arsenal, PSG, Sevilla, Spartak Moskou en Valencia. Hij begint op 1 november bij Aston Villa eens zijn werkvergunning is goedgekeurd.

Aston Villa zette afgelopen donderdag Steven Gerrard aan de deur. De voormalige Engelse international en Liverpool-icoon kreeg de bons na een 3-0 nederlaag bij Fulham. Na twaalf speeldagen staat het team veertiende in de Premier League met 12 punten. Dendoncker was onder Gerrard veelal bankzitter.