Donkere wolken pakken samen boven Vlaanderen: “Hier spreken we nét niet van een tornado”

De bijna-tornado in Merchtem. — © Jean Claude Seure via Noodweer Benelux

Op meerdere plaatsen in ons land is maandagavond melding gemaakt van een weerfenomeen dat heel hard leek op een tornado. Dat was onder meer in het Vlaams-Brabantse Merchtem het geval. Volgens Nicolas Roose van Noodweer Benelux ging het niet om een tornado, maar om een wolkenmuur.

Een blik op sociale media levert maandag opnieuw heel wat mooie en spectaculaire beelden van onweer op. Daar zijn ook beelden bij van een weerfenomeen dat doet denken aan een tornado: donkere wolken met een draaikolk naar de grond toe.

Geen tornado

Maar, zo zegt Nicolas Roose van weerdienst Noodweer Benelux, “van een tornado spreek je pas wanneer die de grond raakt”.

In dit geval gaat het wel om verdachte wolkenstructuren die Roose omschrijft als een cloudwall. Ofte: een wolkenmuur.

“In feite gaat het hier vooral om een krachtig onweer met daaronder een muur van wolken. Het uitsteeksel onder die wolkenmuur wordt dan weer een tuba genoemd in de meteorologie”, zegt Roose. Die kan volgens hem richting de grond aangroeien. “In dat geval spreken we over een windhoos, maar dat was bij deze onweersbui dus niet aan de orde.”

Zolang die tuba de grond niet raakt, moet wie het fenomeen ziet zich niet te veel zorgen maken, voegt Roose er nog aan toe. Tornado’s zul je in ons land amper zien. “Het is heel zeldzaam voor de lage landen.”

Na maandagavond is het gedaan met onweer en krijgen we weer stabiel weer. Komend weekend gaan we richting 21 en lokaal zelfs 23 graden.