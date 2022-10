Felice Mazzu (56) heeft het niet gered bij Anderlecht. Wij zagen de coach nog even in de lobby van het Martin’s Red Hotel in Tubeke net nadat hij officieel zijn ontslag had gekregen, maar daarna ontsnapte de ontgoochelde trainer aan de camera’s via een achterpoortje. Vangt Charleroi Mazzu straks op? Reconstructie van een woelige nacht/dag bij RSCA.