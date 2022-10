Normaal is eind oktober de periode waarin mutsen en kersenpitkussentjes uit de kast worden gehaald. Maar die hebben we voorlopig niet echt nodig. Het kwik stijgt naar ongeziene hoogtes voor de tijd van het jaar, ’s nachts zijn de temperaturen zelfs hoger dan wat we normaal overdag mogen verwachten. Wat doet zo’n lange nazomer eigenlijk met onze natuur? En welke impact heeft het op ons?