Vrijwilligers bij hulpdiensten krijgen straks hogere vergoeding: “Belangeloos engagement verdient alle respect”

Momenteel kan je een vergoeding ontvangen tot 4.957 euro per jaar zonder dat daar sociale bijdragen op moeten worden betaald. Voor de belastingen ligt de grens echter hoger: je kan tot 6.250 euro per jaar onbelast verdienen. Door het wetsvoorstel worden de beide vrijstellingen even hoog.

“Vele private ambulancediensten en brandweerkorpsen zijn voor hun werking sterk afhankelijk van vrijwilligers”, zegt Lanjri. “Hun belangeloze engagement verdient alle respect en ondersteuning. Daarom willen we dat ze meer overhouden van hun vrijwilligersvergoeding. Het belastingvrije gedeelte was onlangs al opgetrokken. Nu doen we dat ook voor de sociale bijdragen.” (agy, hh)