NAVO wimpelt beweringen van Rusland over Oekraïense “vuile bom” af: “Ze moeten dat niet gebruiken als excuus om te escaleren”

De voorbije dagen heeft de Russische defensieminister Sergej Shoigoe in telefoongesprekken met ambtsgenoten uit Groot-Brittannië, Turkije en Frankrijk laten verstaan dat hij informatie heeft waaruit blijkt dat Oekraïne het plan heeft opgevat om een zogenaamde “vuile bom” in te zetten in de oorlog. Dat is een conventioneel explosief dat via een ontploffing radioactief materiaal over een groot gebied verspreidt.

Maar enig bewijs heeft Rusland daar niet van gegeven. Oekraïne was er snel bij om de beweringen van Shoigoe af te doen als klinkklare onzin, en ook NAVO-baas Jens Stoltenberg doet dat nu op Twitter. “De NAVO-landen wijzen die beschuldiging af”, schrijft hij. “Rusland mag dit niet gebruiken als excuus om te escaleren.” Net als veel internationale waarnemers vreest hij voor een ‘false flag”-operatie, waarbij iets in scène wordt gezet door Rusland om hen zogezegd een aanleiding te geven om een stap verder te gaan in de oorlogsvoering.

Ook de defensieministers van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS hadden in een gezamenlijk statement duidelijk gemaakt niets te geloven van de Russische beweringen. “Wij zullen Oekraïne blijven steunen tegen de brutale en agressieve oorlog van president Poetin”, staat er in. Rusland houdt ondertussen vol dat haar informatie klopt.