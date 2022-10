Van machtsmisbruik beschuldigde burgemeester belooft omstreden brief openbaar te maken en behoudt vertrouwen van coalitiepartners

Tijdens de gemeenteraad in Haaltert vroegen de oppositiepartijen maandagavond verantwoording aan Veerle Baeyens (N-VA) naar aanleiding van het mogelijk machtsmisbruik. Zelf houdt de burgemeester voet bij stuk dat ze recht in haar schoenen staat.

Het was oppositieraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang) die maandagavond als eerste het woord nam om burgemeester Veerle Baeyens te bevragen over de schijn van machtsmisbruik. Hij haalde daarbij het argument aan van de brief die naar de korpschef werd verstuurd. Daarin zou de burgemeester het ontslag gevraagd hebben van een hoofdinspecteur die parkeerboetes had uitgeschreven.

Wie liegt?

“We zitten hier met drie partijen. De burgemeester, de korpschef en het korps zelf. Één of twee van de drie partijen liegt”, stelde hij. “Ik kan mij ook niet inbeelden dat de politievakbonden zomaar een stakingsaanzegging zouden indienen als er niets aan de hand is.” Het raadslid vroeg dan ook om de inhoud van die brief publiek te maken.

Ook raadslid Peter De Smet (Centrumlijst voor Haaltert) vroeg om de brief voor te lezen. Daarnaast pleit hij voor de oprichting van een deontologische commissie. “Ik hoop dat iedereen instemt om tegen de volgende gemeenteraad voorbereidingen te treffen om een deontologische commissie in te voeren die zulke vermoedens van machtsmisbruik kan behandelen”, klinkt het.

Burgemeester Baeyens bevestigt nogmaals dat ze wel degelijk een officieel schrijven heeft gericht aan de korpschef om haar bezorgdheden te uiten rond een politiemedewerker. Tijdens de gemeenteraad lichtte ze toe dat ze op het einde van haar brief vroeg om de functie verkeer te herbekijken in samenspraak met de politie.

“Brief wordt publiek gemaakt”

“Op het politiecollege maandagochtend werd de inhoud van de brief ook besproken, zoals ik gevraagd had”, zegt de burgemeester. “Die inhoud zal ook deel uitmaken van het onderhandelingscomité met de politievakbonden woensdag.”

Na het overleg van woensdag belooft de Haaltertse burgemeester de brief publiek te maken. “Het is jammer dat we dit dossier niet in alle sereniteit kunnen behandelen. Ik sta recht in mijn schoenen”, klinkt het.

Steun

De coalitiepartners uit de meerderheid zeggen alvast hun steun te behouden in de burgemeester. “Wij gaan uit van het vermoeden van onschuld tot het tegendeel bewezen is”, zegt raadslid Phaedra Van Keymolen (CD&V).

Lisa Houtman (Vooruit) wil voorlopig geen standpunt innemen, maar zegt wel het stakingsrecht van de politievakbonden te respecteren.

“Wij blijven honderd procent achter onze burgemeester staan”, voegt ook Mark Beelaert (N-VA) eraan toe.

Het voorstel vanuit de oppositie om een deontologische commissie in te voeren, werd breed gedragen tot bij de meerderheidspartijen.

Woensdag zitten de burgemeester, de politievakbonden, de overheid en de korpschef samen tijdens een onderhandelingscomité naar aanleiding van de stakingsaanzegging, die afgelopen weekend werd ingediend door de politievakbonden.