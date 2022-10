Spotify en Warner Music winnen op beurs door prijsverhoging Apple

Het maandbedrag voor Apple Music gaat in de Verenigde Staten met een dollar omhoog naar 10,99 dollar. Daarmee wordt het abonnement duurder dan rivaal Spotify. Beleggers zien daardoor extra kansen voor dat Zweedse bedrijf en het aandeel won bijna 7 procent.

Apple gaf als reden voor de prijsverhoging dat het zelf te maken heeft met hogere kosten voor het bemachtigen van alle licenties voor bijvoorbeeld artiesten en songwriters. Dat zette de koers van Warner Music in beweging. Het platenconcern won ruim 8 procent aan beurswaarde.

Apple zelf sloot 1,5 procent in de plus. Voor TV+ gaat de abonnementsprijs met 2 dollar omhoog naar 6,99 dollar. Maar daarmee blijft Apple op dit vlak wel goedkoper dan concurrent Netflix, dat op de beurs 2,5 procent inleverde.

Optimistisch

De stemming op de beursvloeren in New York bleef over de gehele linie optimistisch, na de forse rally op vrijdag die Wall Street de grootste weekwinst opleverde sinds juni. Beleggers voelen zich gesteund door uitspraken van beleidsbepalers bij de Federal Reserve dat het einde van de renteverhogingen mogelijk in zicht komt.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 31.499,62 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 3797,34 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent naar 10.952,61 punten.

Tesla en Chinese bedrijven verliezen

Tesla (min 1,5 procent) behoorde wel tot de verliezers en die koersbeweging had ook te maken met een prijsverandering. De fabrikant van elektrische auto’s moet zijn prijzen in China noodgedwongen verlagen als gevolg van scherpere concurrentie. China is een van de belangrijkste markten voor Tesla. Het bedrijf ondervindt er echter steeds meer concurrentie van lokale autobouwers.

Chinese techbedrijven met noteringen in de VS gingen daarnaast hard onderuit, na een forse koersval op de beurs in Hongkong. Bedrijven als Alibaba, JD.com, Baidu en NetEase zakten tot 13 procent. Beleggers lijken zich zorgen te maken over het investeringsklimaat in China, nu president Xi Jinping zijn machtspositie in het land verder heeft verstevigd.

Euro en olie

De euro was 0,9873 dollar waard, tegen 0,9874 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 84,75 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 93,40 dollar per vat.