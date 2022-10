Twee doden in Mexico na doortocht orkaan Roslyn

In Mexico zijn bij de doortocht van orkaan Roslyn – inmiddels afgezwakt tot een tropische storm – minstens twee mensen om het leven gekomen. Er is ook heel wat schade aan huizen en wegen.

Volgens de autoriteiten viel een dode in Rosamorada en overleed ook op het eiland Mexcaltitán een bejaarde man nadat zijn woning instortte.

Roslyn kwam zondag rond 13.20 uur Belgische tijd als een orkaan van categorie 3 aan land nabij Santa Cruz, aan de Mexicaanse westkust. Het natuurgeweld trof de regio rond Santa Cruz, in de deelstaat Nayarit, waar zo’n 1.200 mensen wonen die voornamelijk leven van de visserij en de landbouw. Om 23 uur Belgische tijd bevond Roslyn, die intussen was gedegradeerd tot een storm, zich op 115 km van de stad Durango, in het noorden van het land.

In de deelstaten Nayarit en Jalisco (westen), die het zwaarst door de orkaan zijn getroffen, heeft de civiele bescherming schade aan eigendommen, enkele overstromingen, omvallende bomen en aardverschuivingen gemeld.