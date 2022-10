Proces tegen jongeman (19) op campus Vives van start: parket vraagt internering, advocaat wil tegenexpertise

De feiten waarvoor de negentienjarige zich moet verantwoorden, gebeurden op donderdag 7 oktober. De campus van hogeschool Vives in Kortrijk ging volledig in lockdown na meldingen over een mogelijk gewapende man die er rondliep. Een buspassagier had hem zien uitstappen met wat op een vuurwapen leek en sloeg alarm. De ordediensten kwamen meteen massaal ter plaatse en er volgde een klopjacht die bijna de hele dag duurde.

In een doodlopend steegje in Avelgem konden speciale eenheden Jules V. zonder veel weerstand overmeesteren. Het geweer dat hij bij had, bleek een airsoftwapen te zijn dat alleen plastic balletjes afvuurt. Jules V. was toen slechts achttien en had psychische problemen, mogelijk veroorzaakt door zijn druggebruik. Sinds de feiten wordt hij daarvoor behandeld.

Achter gesloten deuren

Advocaat Stijn Dewolf was echter niet akkoord met de vordering tot internering van de raadkamer, daarom komt nu toch een proces. Opmerkelijk is dat het proces achter gesloten deuren gevoerd zal worden. De rechter ging tegen het advies van de procureur in op de vraag van meester Dewolf. “Bij zaken waar de internering gevorderd is, is dit mogelijk en ik zal diep ingaan op erg persoonlijke zaken uit de omgeving van mijn cliënt”, verklaart meester Dewolf.

Nog volgens meester Dewolf zijn de voorwaarden voor internering niet voldaan. Hij vroeg de rechter om uitstel om tegenexpertises over de psychische toestand van Jules V. te kunnen neerleggen.

De zaak wordt voortgezet op 5 december.