Krijgt nukkige Cristiano Ronaldo “sorry” over zijn lippen? Vandaag allesbepalend gesprek bij United met coach Erik ten Hag

Maandag hadden de spelers van Manchester United een vrije dag, maar vandaag worden ze op het trainingscomplex verwacht. Een van de belangrijke afspraken die gepland staan, is een ontmoeting tussen Cristiano Ronaldo en manager Erik ten Hag.

De Portugees is tijdelijk verbannen uit de A-kern nadat hij in de wedstrijd tegen Tottenham voortijdig het veld (en het stadion) had verlaten en zelfs zou hebben geweigerd om in te vallen.

Volgens The Sun zal Ronaldo berouw moeten tonen en beloven zich voortaan te schikken naar de regels van Ten Hag. Als hij dat doet, zou hij opgevist worden voor de Europese wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol donderdag.