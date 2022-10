Eigenaar van jachtdomein veroordeeld tot 16.000 euro boete voor uitzetten van tamme eenden

Een 51-jarige eigenaar van een jachtdomein in Malle is maandag veroordeeld tot een boete van 16.000 euro, omdat hij tamme eenden had laten uitzetten voor de jacht. Twee andere beklaagden, die betrapt werden tijdens het uitzetten van een vijfhonderdtal eenden, kregen opschorting van straf. Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich burgerlijke partij en krijgt schadevergoedingen.

De bal ging aan het rollen in juni 2020, wanneer Agentschap Natuur en Bos een anonieme melding kreeg over het uitzetten van tamme fazanten en eenden op een jachtdomein in Malle. Toen de inspecteurs dat gingen controleren, merkten ze dat er inderdaad een grote hoeveelheid jonge eenden, zonder volwassen oudervogels, aanwezig was.

Op 15 juli 2020 ontving het agentschap opnieuw een anonieme tip over het domein. Ditmaal konden de inspecteurs twee mannen (64 en 72), uit Zoersel en Ranst, op heterdaad betrappen. De mannen waren bezig met het vervoeren en vrijlaten van vijfhonderd in gevangenschap gefokte eenden bij een vijver op het jachtdomein. In de conciërgewoning troffen de inspecteurs nog twintig plastic bakken aan met telkens vijfentwintig jonge eenden.

Het tweetal had de bedoeling om die dag circa duizend eenden te lossen. Ze kregen daarvoor de opdracht van de eigenaar en bewoner van het domein Christophe L. (51). Die had ook een klein landbouwvoertuig, een zogeheten “gator”, ter beschikking gesteld.

Jachtdecreet

De verdachten waren echter niet aan hun proefstuk toe. In oktober 2019 kregen ze al eens een bestuurlijke aanmaning van de Natuurinspectie voor het uitzetten van grote aantallen in gevangenschap gefokte fazanten, vlak voor een jachtpartij. Vogelbescherming Vlaanderen vzw besloot ditmaal klacht in te dienen en stelde zich burgerlijke partij. Ze eisten een schadevergoeding van 5.000 euro.

De vzw is van mening dat het uitzetten in de natuur van in gevangenschap gekweekt wild voor plezierjacht een flagrante aanfluiting is van de zogenaamde ethisch verantwoorde jacht. “Aan dergelijke praktijken moet dan ook paal en perk gesteld worden. De ecologische impact ervan is enorm”, zegt woordvoerder Niels Luyten. “De uitspraak is dan ook een belangrijk signaal dat dit niet getolereerd kan worden. Want dit is helaas nog maar het topje van de ijsberg.”

Vogelbescherming Vlaanderen wijst er ook nog op dat het uitzetten van gekweekt wild om te jagen sinds 1991 verboden is volgens het jachtdecreet.

16.000 euro

De twee mannen, die de eenden kwamen uitzetten, verklaarden dat ze zich niet bewust waren dat het uitzetten van wild ten allen tijden verboden is. De rechter geloofde dit niet omdat ze al jaren betrokken zijn bij de jachtactiviteiten op het domein. Het duo werd schuldig bevonden, maar kreeg een opschorting van straf. Wat wil zeggen dat als ze binnen dit en 3 jaar geen nieuwe feiten plegen, ze er zonder straf van afkomen.

De rechter nam de inbreuken op de jachtwetgeving zeer ernstig en veroordeelde de 51-jarige bewoner en eigenaar van het domein Christophe L. tot een boete van 16.000 euro. Ook zijn landbouwvoertuig werd verbeurd verklaard. Tegenover de burgerlijke partij, Vogelbescherming Vlaanderen vzw, moeten de drie mannen elk een schadevergoeding betalen van 1.125 euro plus de gerechtskosten.

In de zaak werd ook een vierde man vervolgd, namelijk de jachtrechthouder. Hij werd volledig vrijgesproken.